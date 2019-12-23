Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью

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Дорожная карта согласована РФ и ждет подписания со стороны Беларуси.

- Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Беларусью, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков, - рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков, его слова приводит tass.ru.

Напомним, разговоры о том, что в Союзном государстве могут отменить роуминг, ведется не первый год. В 2018 году в Москве на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла дискуссия по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. На сессию были приглашены профильные министры двух стран - министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

Парламентское собрание потребовало от министров выполнения поручения об отмене роуминга на территории Беларуси и России.