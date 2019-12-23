«Ранее из дома не уходила». В Минске пропала 15-летняя школьница

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Милиция разыскивает 15-летнюю школьницу. Как сообщила в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, девочка раньше из дома не уходила. Девочку зовут Арина Микульчик.

- 22 декабря около 16.00 она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее из дома не уходила, - рассказала Ольга Чемоданова.

На вид Арине 15 - 16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, светло-русые волнистые волосы до плеч. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Информацию о девушке можно сообщить в милицию по тел.: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102.