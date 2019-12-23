Лукашенко и председатель Верховного суда обсудили резонансные уголовные дела

В этом году Верховный суд переехал в новое здание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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23 декабря Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

В начале вспомнили встречу с судейским корпусом во время открытия Дома правосудия.

- Интересное было мероприятие, и там мы договорились по реализации ряда предложений наших судей, судейского корпуса. Эти предложения имеют определенный смысл и сроки реализации. Как здесь обстоят дела? - спросил президент.

Президент поинтересовался резонансными делами, которые рассматриваются Верховным судом.

- Работа СК по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются? - обозначил круг тем президент.

По словам Валентина Сукало, в Беларуси сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пять лет. В документе насчитывается 23 положения.

- По 14 из них непосредственным исполнителем является Верховный суд. По части из них исполнение наступает в текущем году, - сказал председатель Верховного суда, его слова приводит belta.by.