В 2020 году пройдет амнистия. Лукашенко поручил подготовить законопроект

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На встрече с председателем Верховного суда президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел, - рассказал Валентин Сукало belta.by.

Этот документ по объему будет сравним с законом об амнистии, который принимали к 75-летию освобождения Беларуси в 2019 году.

Напомним, по амнистии 2019 года освободили от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тысяч человек. Традиционно под амнистию не попали коррупционеры.