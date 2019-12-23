«Предупреждение вместо наказания». Верховный суд предлагает изменить КоАП

КоАП могут смягчить в ближайшее время. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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23 декабря председатель Верховного суда Валентин Сукало обсудил с президентом судебную систему в Беларуси. После рассказал журналистам, что может измениться. В частности, могут поменять нижний предел санкций по большой группе административных правонарушений.

- В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы, - считает Валентин Сукало, его слова приводит belta.by. - И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий.

Именно Верховный суд инициировал сокращение составов правонарушений и смягчения административной ответственности. Это случилось после анализа статистики. Выяснилось, что в Беларуси к ответственности привлекается достаточно большое число граждан.

По словам Сукало, только в судебном порядке привлекались 350 тыс., из них по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%.

По словам специалиста, невысокое качество составления протоколов объясняется тем, что право их составлять имеют более 70 органов.

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По словам председателя Верховного суда, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это "не отражалось на биографии людей".

Напомним, 16 декабря состоялось совещание у президента, где обсудили административное наказание.

Лукашенко отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций.