2019-12-23T15:44:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом

Чиновники традиционно участвуют в акции «Наши дети»
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Сергей Румас в детском доме. фото: Фейсбук Александры ИсаевойСергей Румас в детском доме. фото: Фейсбук Александры Исаевой
Изменить размер текста:

Белорусские чиновники традиционно накануне Нового года посещают детские дома. 23 декабря премьер-министр Сергей Румас поздравил воспитанников детского дома "СемьЯ" с Новым годом и Рождеством Христовым.

- Наши дети - очень добрая акция, принять участие в которой может каждый, - написала в Фейсбуке Александра Исаева, пресс-секретарь правительства.

И опубликовала несколько фото и видео со встречи Сергей Румаса с детьми. Видно, что обстановка была теплой, ребята общались с премьером, пили чай и задавали вопросы.

- Как и где надо учиться, чтобы стать премьер-министром? - спросил воспитанник детского дома "СемьЯ" Никита.

- В школе я учился хорошо, - рассказал Сергей Румас. - Потом поступил в военное училище и тоже старался хорошо учиться. Поэтому для тебя сейчас самое главное - хорошо учиться. Поверь, тогда и должности высокие, и хорошая зарплата - все тебя найдет. Если будешь хорошо учиться. Сейчас для тебя это самое главное.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей
Решение ГАИ. Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси
В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионнного пассажира
«Спрос в это время на президента очень большой». Лукашенко рассказал о нагрузке перед праздниками
Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничникам пропустить Новый год через границу
«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом
«Предупреждение вместо наказания». Верховный суд предлагает изменить КоАП
В 2020 году пройдет амнистия. Лукашенко поручил подготовить законопроект
Лукашенко и председатель Верховного суда обсудили резонансные уголовные дела
«Ранее из дома не уходила». В Минске пропала 15-летняя школьница
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью
«Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев»
Легковушка «в мясо», на троллейбус упал столб: серьезное ДТП в Гомеле
Зима отменяется? Дни становятся длиннее, а за окном до +10
Ирина Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию
Автобус с детьми попал в аварию под Слуцком
Вышел на пути за 20 метров до поезда. Мужчина попал под грузовой тягач
Поезд врезался в фуру: произошла утечка полиуретана
В Бресте на главную елку вместо звезды поместили футбольный мяч
Две девушки погибли в аварии на трассе М1, владелец внедорожника чудом выжил
"Пить не буду": Лукашенко рассказал, как отметит Новый год
Гомельчанин одолжил у приятелей почти 50 тысяч долларов и потратил все на путешествия
Противники интеграции с Россией снова собрались в центре Минска
В Минске мужчина выдал себя за работника ЖЭСа: ударил девушку электрошокером и украл у нее тысячу рублей
Пожар в полоцкой квартире: эвакуированы 6 человек
Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда