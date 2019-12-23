«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом

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Белорусские чиновники традиционно накануне Нового года посещают детские дома. 23 декабря премьер-министр Сергей Румас поздравил воспитанников детского дома "СемьЯ" с Новым годом и Рождеством Христовым.

- Наши дети - очень добрая акция, принять участие в которой может каждый, - написала в Фейсбуке Александра Исаева, пресс-секретарь правительства.

И опубликовала несколько фото и видео со встречи Сергей Румаса с детьми. Видно, что обстановка была теплой, ребята общались с премьером, пили чай и задавали вопросы.

- Как и где надо учиться, чтобы стать премьер-министром? - спросил воспитанник детского дома "СемьЯ" Никита.

- В школе я учился хорошо, - рассказал Сергей Румас. - Потом поступил в военное училище и тоже старался хорошо учиться. Поэтому для тебя сейчас самое главное - хорошо учиться. Поверь, тогда и должности высокие, и хорошая зарплата - все тебя найдет. Если будешь хорошо учиться. Сейчас для тебя это самое главное.