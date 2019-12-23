Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничникам пропустить Новый год через границу

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Специальный пограничный наряд заступил на дежурство в Беловежской пуще 20 декабря.

- Главный герой новогодних праздников Дед Мороз прямо в своей резиденции у пограничного столба с номером 2020 отдал приказ на охрану государственной границы и беспрепятственный пропуск Нового года, - рассказывают в Брестской погрангруппе.

Этой традиции пограничников уже больше 10 лет. В Беловежской пуще есть погранзастава №2. В заповедном лесу, который находится в белорусско-польском приграничье, как и на любом другом участке нашей границы, в новогоднюю ночь пограничники будут нести службу.

Поскольку Новый год будет идти с Востока на Запад, в 00.00 1 января 2020 года он будет пересекать белорусско-польскую границу - символически, конечно. Поэтому пограничникам в эту волшебную ночь нужно будет его пропустить!

- Иначе новый год в странах Западной Европы не наступит! - так обычно шутит Дед Мороз.

Свидетелями необычного ритуала стали учащиеся из школ №31 и №20 Бреста. На пограничном столбе 2020 дети оставили свои пожелания.