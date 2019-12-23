2019-12-23T15:40:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Спрос в это время на президента очень большой». Лукашенко рассказал о нагрузке перед праздниками

Президент и Шейман обсудили работу системы Управделами
Ирина АВИДОВА
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Президент рассказал о своей нагрузке в канун Нового года.Президент рассказал о своей нагрузке в канун Нового года.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Лукашенко встретился с управляющим делами президента Беларуси Виктором Шейманом 23 декабря.

Президенту доложили об итогах работы за год. Результаты лучше, чем в прошлом году: ожидаемая выручка от реализации продукции составит более Br1,8 млрд, оборот внешней торговли товарами и услугами - более $300 млн. Убыточных предприятий стало меньше в три раза.

Рассказал и о новшествах.

Управделами запустило серийное производство пластиковых лыж.

Лукашенко отметил напряженную работу Управления делами накануне новогодних праздников.

- Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая, - сказал он. - Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка.

Президент рассказал как о традиционных мероприятия, например, благотворительной акции "Наши дети", так и о новых.

Например, о Венском бале, который планируется провести во Дворце Независимости в субботу, 28 декабря.

- Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости - этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы - помогать, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

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