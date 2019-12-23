В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионнного пассажира

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– Это очень важное событие для аэропорта и авиационной отрасли в целом. Это значит, что аэропорт переходит в категорию от 5 млн до 10 млн пассажиров в год, - отметил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, пишет belta.by.

Юбилейного 5-миллионного пассажира чествовали 23 декабря в Национальном аэропорту Минск. Он прилетел в Беларусь из Франкфурта рейсом немецкой компании Lufthansa в 14:50.

За ноябрь аэропорт обслужил 393 849 пассажира. По итогам за 11 месяцев этого года в сравнении с 2018 в Национальном аэропорту стало на 12% больше пассажиров.