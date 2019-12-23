2019-12-23T16:04:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Решение ГАИ. Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси

Убрали 57 мобильных датчиков, всего их - 540
Ирина АВИДОВА
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Мобильные камеры фотофиксации исчезли с дорого Беларуси.Мобильные камеры фотофиксации исчезли с дорого Беларуси.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Датчики были убраны с дорог Беларуси ещё с 19 декабря.

- Это решение ГАИ - с 19 декабря приостановлена работа мобильных систем, - рассказали belta.by в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси".

Всего же датчиков фотофиксации в стране 540. Из них мобильных - всего 57.

ГАИ не комментирует это решение. А глава МВД Юрий Караев дал рекомендации сотрудникам ГАИ "максимально организовать предупредительную работу с участниками дорожного движения и дифференцировано подходить к каждому конкретному случаю".

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