2019-12-23T16:20:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей

Удалось остановить двух граждан России, которые намеревались нелегально попасть в Польшу
Оксана БРОВАЧ
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Один из нарушителей, покушавшихся на незаконное пересечение границы. Фото: Госпогранкомитет.Один из нарушителей, покушавшихся на незаконное пересечение границы. Фото: Госпогранкомитет.
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Тревога со сигнализационного комплекса на белорусско-польской границе в Свислочском районе поступил дежурному погранзаставы утром 19 декабря. Тревожна группа выехала на место и обнаружила следы на контрольно-следовой полосе, которые вывели к двум нарушителям границы. Они направлялись в сторону Польши и не подчинялись требованиям пограничников, поэтому стражам границы пришлось использовать табельное оружие.

В итоге нарушителей задержали. Ими оказались граждане России 33 и 34 лет. С собой у них были смартфоны с проложенным в Польшу маршрутом, компас, два охотничьих ножа, паспорта и деньги.

- Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз, - комментируют в Госпогранкомитете.

Похожая история произошла 21 декабря в Гродненском районе. Тогда задержали 38-летнего россиянина - он тоже направлялся в ЕС без визы.

Нарушителям за попытку незаконного пересечения границы грозит депортация на срок до 5 лет.

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На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей
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