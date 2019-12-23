2019-12-23T16:52:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Два с половиной миллиона разовых доз не попали в Европу»: в Минске изъяли рекордную партию героина

Более 550 кг афганского героина хранили в Минске перед транспортировкой в Евросоюз
Оксана БРОВАЧ
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Это самая большая в истории Беларуси партия героина. Фото: МВДЭто самая большая в истории Беларуси партия героина. Фото: МВД
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Белорусские правоохранители накрыли так называемый северный маршрут транспортировки наркотиков из Афганистана в Евросоюз через страны СНГ. Беларусь в этом маршруте была перевалочным пунктом.

В Минске в конце ноября задержали троих мужчин и женщину, причастных к наркотрафику. О них МВД сообщает, что это граждане одной из Средиземноморских стран. Иностранцы арендовали склад в Заводском районе Минска. В стене помещения, обшитой гипсокартоном, оборудовали тайник - там хранился наркотик. На этом складе силовики изъяли 550 кг героина. Это самая крупная партия этого наркотика, когда-либо найденная на территории нашей страны.

- Достаточно сказать, что стоимость этой партии на нелегальном рынке составила бы более 50 миллионов евро, и из нее можно было бы изготовить 2,5 миллиона разовых доз, которые не попали на территорию Западной Европы, - комментирует начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

Задержанные арестованы. Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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