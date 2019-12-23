Найдена пропавшая в Минске 15-летняя школьница

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Пропавшую сутки назад в Минске 15-летнюю школьницу нашли и передали родителям. Нашли Арину Микульчик сотрудники отделения разыскной работы отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска.

- В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Арина передана родителям, - сообщила в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова Ольга Чемоданова.

Напомним, школьница 22 декабря около 16.00 ушла из дома и пропала, ее искала милиция. Раньше она никогда не уходила из дома.