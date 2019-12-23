2019-12-23T17:56:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси появится новый спецсуд - единый экономический апелляционный суд

Здание уже есть, работать будет 20 судей, рассмотрение дел по видео-конференц-связи
Ирина АВИДОВА
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Новый суд будет работать в Минске.Новый суд будет работать в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Суд будет расположен в Минске. В компетенции этого суда будет рассмотрение апелляций по всем экономическим делам.

По словам председателя Верховного суда, примерно 75% апелляционных жалоб рассматриваются на решении областного и городского экономических судов.

- То есть основные экономические споры проходят в Минске и Минской области, - рассказал журналистам после совещания у президента Валентин Сукало, его слова приводит belta.by. - Сейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные суды рассматривают споры по первой инстанции и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке. На наш взгляд, это не совсем правильно. У нас есть такое общее правило и принцип: один суд - одна инстанция. Если в одном суде есть две инстанции - это уже не очень хорошо с точки зрения правосудия. Мы исходим из того, что нужно разделить эти инстанции: экономические областные суды - по первой инстанции, а затем апелляционные жалобы будет рассматривать единый экономический апелляционный суд в Минске.

Новый суд будет создан на базе существующих площадей, не нужен и новый штат судей. То есть дополнительных затрат из бюджета не понадобится.

ПОДРОБНОСТИ

Здание уже есть, рассмотрение дел по видеосвязи

Разместится новый суд, скорее всего, в том здании, где сейчас работают суды Первомайского и Советского районов Минска - в 2020 году они переедут в новое здание.

Планируется, что около 20 судей будут работать в едином экономическом апелляционном суде.

- Тех, кто рассматривает экономические дела в апелляционном порядке в областных экономических судах, эти единицы мы забираем и переводим в Минск, - пояснил Валентин Сукало.

Рассмотрение дел будет проходить в режиме видео-конференц-связи. Это значит,что спорящие стороны будут приглашаться не в столицу, а в специальные студии на базе областных судов.

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