2019-12-23T18:14:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Найден водитель, который под Пинском сбил насмерть пенсионера и скрылся

Оказалось, что ДТП совершил дальнобойщик
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель фуры сбил пешехода и скрылся с места аварии. Фото: УВД Брестского облисполкома.Водитель фуры сбил пешехода и скрылся с места аварии. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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«Комсомолка» ранее сообщала о смертельной аварии на территории Пинского района. Поздно вечером 19 декабря под колеса ТС попал 72-летний пенсионер, водитель скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Спустя несколько дней нарушителя задержали. Об этом сообщила пресс-служба УВД Брестского областного исполкома.

– Удалось установить личность водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие недалеко от деревни Посеничи, что в Пинском районе, – сообщили в пресс-службе.

Пешехода, погибшего на 419 километре автотрассы М-10, сбил 27-летний гомельчанин. Мужчина управлял фурой «Вольво» и после наезда на пенсионера скрылся с места ДТП. Сейчас он задержан. В операции по поимке злоумышленника участвовали правоохранители трех регионов Беларуси: Гомельщины, Витебщины и Брестчины.

Дело передано на правовую оценку в СК.

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