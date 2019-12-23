2019-12-23T18:37:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Закрыла кота в комнате, а он умер до приезда МЧС»: ЧП в Чечерском районе

Из-за бешеного кота объявлен карантин
Надежда БУТОВИЧ
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Кот частенько прогуливался на свободе и заразился от дикого животного. Фото: pixabay.com.Кот частенько прогуливался на свободе и заразился от дикого животного. Фото: pixabay.com.
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Еще один случай бешенства животных зафиксирован на Гомельщине, сообщило местное издание – ресурс «Чечерский Вестник».

Чрезвычайное положение объявлено в одном из населенных пунктов района. Сельчанка из агрогродка Меркуловичи позвонила в МЧС и сообщила, что ее домашний кот «взбесился» – пришлось запереть его в комнате. Пока по вызову прибыли спасатели «усатый-полосатый» уже не подавал признаков жизни, труп животного отправили на экспертизу и получили подтверждение – бешенство.

– Хозяйка сразу же сказала спасателям, что предполагает бешенство, потому что «котофей», хоть и был домашним котом, частенько любил погулять на свободе. Периодические прогулки закончились заражением от дикого животного. Из-за происшествия во всем агрогородке объявлен карантин, проводятся необходимые эпидемиологические и профилактические мероприятия, – сообщили ресурсу.

Напомним, это далеко не единичный случай бешенства в Беларуси. Так в начале декабря в Столбцах на остановке общественного транспорта на мужчину напал бешеный волк.

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