2019-12-23T19:05:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое гродненских студентов из любопытства совершали хакерские атаки на сайты

Молодым людям грозит до 10 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Студенты специальностей информационные-технологии совершили преступления, проверяя свои навыки. Фото: СК.Студенты специальностей информационные-технологии совершили преступления, проверяя свои навыки. Фото: СК.
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Сотрудники Следственного комитета в Гродно расследуют уголовное дело о блокировке сайтов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Эпизоды с блокировкой интернет-ресурсов происходили еще в сентябре 2019 года. Двое молодых людей, 23-летние студенты вуза, целенаправленно заблокировали сайт одного из гродненских ТЦ. Так называемые DoS-атаки были намеренными, получить доступ к информации владельцы ресурсов смогли только после обращения в службу техподдержки.

– Установлено, что приятели, учащиеся специальностей информационные-технологии, совершали и ранее аналогичные «кибератаки» на другие сайты. Всего известно свыше чем о двух десятках таких происшествий. DoS-атакам подвергались не только белорусские, но и зарубежные сайты, – пояснили в пресс-службе.

Подозреваемые отпираться не стали, сказали, что блокировали ресурсы с одной целью: проверить свои компьютерные навыки и уязвимость данных ресурсов.

Что же, студентам-технорям удалось узнать, что навыки их довольно высоки, чтобы заблокировать сайты. Впрочем, не теряли времени зря на студенческой скамье и правоохранители, которые вычислили злоумышленников. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет заключения.

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