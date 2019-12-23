Двое гродненских студентов из любопытства совершали хакерские атаки на сайты

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета в Гродно расследуют уголовное дело о блокировке сайтов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Эпизоды с блокировкой интернет-ресурсов происходили еще в сентябре 2019 года. Двое молодых людей, 23-летние студенты вуза, целенаправленно заблокировали сайт одного из гродненских ТЦ. Так называемые DoS-атаки были намеренными, получить доступ к информации владельцы ресурсов смогли только после обращения в службу техподдержки.

– Установлено, что приятели, учащиеся специальностей информационные-технологии, совершали и ранее аналогичные «кибератаки» на другие сайты. Всего известно свыше чем о двух десятках таких происшествий. DoS-атакам подвергались не только белорусские, но и зарубежные сайты, – пояснили в пресс-службе.

Подозреваемые отпираться не стали, сказали, что блокировали ресурсы с одной целью: проверить свои компьютерные навыки и уязвимость данных ресурсов.

Что же, студентам-технорям удалось узнать, что навыки их довольно высоки, чтобы заблокировать сайты. Впрочем, не теряли времени зря на студенческой скамье и правоохранители, которые вычислили злоумышленников. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет заключения.