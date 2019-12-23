Безработный молодечненец «заминировал» на выходных четыре школы

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Сообщение о лжеминировании поступило в милицию райцентра на Минщине в минувшие выходные, проинформировала пресс-служба СК в Telegram. В субботу, 21 декабря, по номеру «102» позвонил неизвестный и сообщил, что взрывы могут произойти в четырех зданиях – учреждениях образования в Молодечно.

Незамедлительно были подняты городские службы, правоохранители, спасатели, следователи. К счастью, эвакуации не были массовыми. Люди были только в двух школах: из зданий вывели 24 школьника и двух преподавателей. Саперы тщательно обследовали объекты и не нашли ничего подозрительного. Тем временем искали и заявителя-шутника.

– Выяснилось, что ложную информацию сообщил 50-летний безработный горожанин. Звонивший в милицию с мобильника мужчина в момент задержания был еще пьяным – экспертиза показала 1,9 промилле, – уточнили в пресс-службе.

Свой поступок молодечненец объяснил долгим… запоем. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Еще его проверят на вменяемость с помощью судебно-психиатрической экспертизы.

Окончательную оценку его действия получат после окончания расследования.