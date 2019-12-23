2019-12-23T19:29:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Безработный молодечненец «заминировал» на выходных четыре школы

В СК быстро вычислили шутника
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина сказал, что придумал минирование после запоя. Фото: pixabay.com.Мужчина сказал, что придумал минирование после запоя. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сообщение о лжеминировании поступило в милицию райцентра на Минщине в минувшие выходные, проинформировала пресс-служба СК в Telegram. В субботу, 21 декабря, по номеру «102» позвонил неизвестный и сообщил, что взрывы могут произойти в четырех зданиях – учреждениях образования в Молодечно.

Незамедлительно были подняты городские службы, правоохранители, спасатели, следователи. К счастью, эвакуации не были массовыми. Люди были только в двух школах: из зданий вывели 24 школьника и двух преподавателей. Саперы тщательно обследовали объекты и не нашли ничего подозрительного. Тем временем искали и заявителя-шутника.

– Выяснилось, что ложную информацию сообщил 50-летний безработный горожанин. Звонивший в милицию с мобильника мужчина в момент задержания был еще пьяным – экспертиза показала 1,9 промилле, – уточнили в пресс-службе.

Свой поступок молодечненец объяснил долгим… запоем. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Еще его проверят на вменяемость с помощью судебно-психиатрической экспертизы.

Окончательную оценку его действия получат после окончания расследования.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Медведев сказал, что без введения единой валюты и выполнения всех дорожных карт помогать Беларуси не будут
Минчанка на кроссовере сбила 3-летнего мальчика, который с бабушкой шел из садика
Минтранс: «Областные аэропорты ожили, и в 2020 году могут появиться авиарейсы Гомель – Гродно, Витебск – Брест»
Безработный минчанин на Lexus бесплатно развозил покупателям красную икру без документов
Видеофакт. В Кобрине 15-летний парень внезапно выбежал под колеса Volkswagen
Безработный молодечненец «заминировал» на выходных четыре школы
Двое гродненских студентов из любопытства совершали хакерские атаки на сайты
«Закрыла кота в комнате, а он умер до приезда МЧС»: ЧП в Чечерском районе
Найден водитель, который под Пинском сбил насмерть пенсионера и скрылся
В Беларуси появится новый спецсуд - единый экономический апелляционный суд
Найдена пропавшая в Минске 15-летняя школьница
«Два с половиной миллиона разовых доз не попали в Европу»: в Минске изъяли рекордную партию героина
На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей
Решение ГАИ: с дорог Беларуси убрали мобильные камеры, которые фиксировали нарушение скорости
В Национальном аэропорту "Минск" встретили 5-миллионнного пассажира
«Спрос в это время на президента очень большой». Лукашенко рассказал о нагрузке перед праздниками
Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничникам пропустить Новый год через границу
«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом