Видеофакт. В Кобрине 15-летний парень внезапно выбежал под колеса Volkswagen

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Серьезное ДТП произошло в районном центре в Брестской области в понедельник, 23 декабря. Подробности аварии с участием пешехода сообщила пресс-служба УВД областного исполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кобрине днем, примерно в 13.05 часов. На улице Дзержинского среди других авто ехал 33-летний водитель на «Фольксвагене Гольф».

– Предварительно известно, что рядом с 33 домом под колеса «Гольфа» внезапно на пешеходный переход выбежал 15-летний подросток. Избежать наезда водитель не смог. Мальчик получил в аварии серьезные травмы и был доставлен в больницу, – пояснили в пресс-службе.

Момент аварии попал на видео внешней камеры наблюдения. На кадрах видно, как парень сначала идет в компании сверстников, они приближаются к пешеходному переходу и пострадавший, действительно, ускоряется на «зебре» и буквально бросается под колеса иномарки. Правда, также видно, что при хорошем обзоре участка дороги, водитель мог видеть людей рядом с пешеходным переходом, но не стал снижать скорость, уверенный в том, что успеет «проскочить».

По факту аварии проводится проверка.