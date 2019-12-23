2019-12-23T20:28:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Безработный минчанин на Lexus бесплатно развозил покупателям красную икру без документов

Икру на 350 рублей изъяли в милиции
Надежда БУТОВИЧ
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Икру без документов нелегальный продавец возил на личном "Лексусе". Фото: ГУВД Мингорисполкома.Икру без документов нелегальный продавец возил на личном "Лексусе". Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Столичные работники ОБЭП задержали на днях «икорного» предпринимателя без документов. В преддверии Нового года молодой человек реализовывал красную икру по выгодной цене через соцсети, правда, качество товара никакие документы не подтверждали, как не было и лицензии на торговлю. Об инциденте проинформировали в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

– Объявление о продаже элитного товара 29-летний безработный минчанин опубликовал в соцсетях. Покупателям предлагалась не только выгодная цена, но и бесплатная доставка в пределах столицы, – рассказали подробности в пресс-службе.

Потенциальному покупателю товар продавец привозил на личном «Лексусе». С поличным и 2,5 килограммами икры его и задержали.

– При задержании у нарушителя было изъято два с половиной килограмма продукта, оцененного в 350 рублей. Реализация происходила с нарушениями: не было ни госрегистрации, ни спецразрешения, ни документов о том, где была произведена икра и каково ее качество, – пояснили в ГУВД.

Минчанина обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, за это максимально ему грозит до ста базовых величин штрафа с конфискацией.

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