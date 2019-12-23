2019-12-23T21:02:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Минтранс: «Областные аэропорты ожили, и в 2020 году могут появиться авиарейсы Гомель – Гродно, Витебск – Брест»

Рейсы пустят при экономической целесообразности
Надежда БУТОВИЧ
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Областные аэропорты готовы принять больше перевозчиков и пассажиров. Фото: vb.by.Областные аэропорты готовы принять больше перевозчиков и пассажиров. Фото: vb.by.
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В Минтрансе задумались о том, чтобы «связать» авиарейсами региональные аэропорты страны. Сообщила belta.by со слов Артема Сикорского, директора Департамента по авиации.

При экономической сообразности такая инициатива может быть осуществлена уже в 2020 году.

– Раньше перелеты между областными центрами были невыгодными. Но сейчас, когда аэропорты в регионах ожили, изменилась и экономическая ситуация, увеличился пассажиропоток. И возможно, все-таки появятся рейсы, которые свяжут белорусские регионы, а выполнять их будут не только белорусские, но, например, и российские перевозчики, – пояснил представитель Минтранса.

Со стороны авиаперевозчиков из России уже проявлен интерес в этом вопросе. Есть варианты и с авиакомпаниями из Украины.

– Сейчас, прежде всего, рассматривается возможность перелетов в направлениях ВитебскБрест, ГомельГродно, то есть на длинные расстояния. Важна заинтересованность, как перевозчика, так и пассажиров, которым будет выгоднее заплатить большую сумму, чем при передвижении другим транспортом, но добраться до места в разы быстрее, – уточнил Сикорский.

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