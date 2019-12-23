Минчанка на кроссовере сбила 3-летнего мальчика, который с бабушкой шел из садика
Дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего пешехода произошло в Осиповичском районе 20 декабря, сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Во второй половине дня в пятницу, примерно в 16.10 часов, произошел наезд на улице Газовиков. Под колеса «Ниссана», за рулем которого была 43-летняя минчанка, попал 3-летний мальчик. По словам очевидцев, ребенка из детского садика домой вела бабушка, малыш внезапно выбежал под колеса авто.
– Избежать наезда водитель иномарки не успела. Ребенок получил травмы лодыжки, стопы, тазобедренного и коленного суставов. С места аварии женщина отвезла мальчика в больницу, – добавили в пресс-службе.
В ГАИ напомнили водителям, что дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Если вы заметили малолетних пешеходов у проезжей части – сбавьте скорость и приготовьтесь тормозить. Детская импульсивность и подвижность на дороге могут привести к непоправимым последствиям .
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