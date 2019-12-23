2019-12-23T22:03:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Медведев сказал, что без введения единой валюты и выполнения всех дорожных карт помогать Беларуси не будут

Российский премьер рассказал о процессе дальнейшей интеграции стран
Надежда БУТОВИЧ
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Дмитрий Медведев считает, что интеграцию уже можно "форсировать". Фото: www.government.by.Дмитрий Медведев считает, что интеграцию уже можно "форсировать". Фото: www.government.by.
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«Комсомолка» ранее сообщала о согласовании дорожных карт между Беларусью и Россией и о том, что пока Путин и Лукашенко еще не договорились по нефти, газу и налогам.

Новое заявление прозвучало 23 декабря от Дмитрия Медведева, который по сообщению ТАСС подчеркнул, что дополнительной помощи Беларуси не стоит ждать до того, как будут выполнены дорожные карты.

– Дорожная карта интеграции еще не согласована, это касается и создания национальных органов, единых валюты и эмиссионного центра, – пояснил российский премьер-министр.

И только после исполнения всех дорожных карт станет возможной дальнейшая дополнительная поддержка для нашей страны.

В то же время Медведев обратил внимание на то, что вопрос интеграции уже решен и «можно перейти к ее форсированному продвижению. Так как работа проделана и карты (Прим.: дорожные) согласованы». Например, по мнению российского премьера уже возможно принятие унифицированного законодательства.

– Беларусь итак имеет почти 8 миллиардов российских кредитов, это говорит о продвинутых отношениях между странами. И допформы кредитования станут возможными только, если все дорожные карты исполнятся и станут законами. Тогда же можно будет поднимать и вопрос компенсаций по налоговому маневру, – добавил глава правительства России.

В развитии белорусско-российской интеграции, по словам Медведева, все зависит от «решений Минска». Однако очередной рабочий визит до Нового года в Беларусь премьер России не планирует.

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