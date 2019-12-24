Первый вице-премьер: За 2 - 3 дня доуточняем пару вопросов, и президенты торжественно подпишут интеграционный пакет

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Вечером 23 декабря 2019 года в посольстве России в Беларуси состоялся прием, где было сделано заявление.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой озвучил, что на данный момент согласован почти весь белорусско-российский интеграционный пакет. Нерешенными пока остаются несколько вопросов. Но, по его мнению, решение по ним будет принято в самое ближайшее время. В первую очередь стороны решают не политические, а экономические вопросы.

- У нас, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2 - 3 дня, согласован весь интеграционный пакет. Подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали… В первую очередь это будет экономика, - заявил первый вице-премьер Беларуси.

Напомним, торжественный прием в посольстве России в Беларуси устроили в честь 20-летия подписания Союзного договора России и Беларуси.