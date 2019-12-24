Минздрав установил график работы больниц и поликлиник на новогодние праздники

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К новогодним праздникам готовится не только Дед Мороз, но и медики.

А чтобы белорусам в праздничном угаре было легче разобраться, когда и как работают поликлиники и больницы - заранее утвержден график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает minzdrav.gov.by.

График касается организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптек и организаций медтехники.

1, 2 и 7 января они будут работать по графику работы в праздничный день, 4 января 2020 года - по графику рабочего дня, а 6 января - по графику работы в субботу.