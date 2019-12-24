В СНГ померялись елками: на каком месте Минск? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские новогодние елки в этом году удались на славу

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У белорусов появился очередной повод для гордости: Минск вошел в топ-5 самых высоких елок СНГ.

В топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ вошли елки в городах Ашгабад (40 метров), Ереван (37 метров), Ташкент (36 метров), Баку (34 метра), Минск (30 метров), Душанбе (29 метра), Москва (27 метров), Бишкек (27 метров), Нур-Султан (Астана) (25 метров) и Кишинев (20 метров), сообщает thinktanks.by.

Стоит отметить, что главная елка России в Москве высотой 27 метров на Соборной площади Кремля оказалась единственной живой елью среди главных зеленых красавиц.