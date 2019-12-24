2019-12-24T12:07:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Дефицит бюджета Минска на 2020 год - 340 миллионов рублей

Депутаты горсовета утвердили бюджет Минска на 2020 год
Сергей ДЕМИДОВ
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Дефицит бюджета Минска на 2020 год – 340 миллионов рублей.Дефицит бюджета Минска на 2020 год – 340 миллионов рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Бюджет белорусской столицы на 2020 год утвержден.

Его одобрили на сессии депутаты Минского городского совета.

Бюджет сформирован по доходам в размере 5 миллиардов 286 миллионов рублей, по расходам - 5 миллиардов 626 миллионов рублей, сообщает belta.by. Соответственно, дефицит бюджета Минска на 2020 год составит 340 миллионов белорусских рублей.

Подчеркивается, что социальная направленность сохраняется: увеличены затраты на зарплаты, расходы на здравоохранение и образование, а также на капитальный и текущий ремонты.

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