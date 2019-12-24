Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси поздравил белорусов с католическим Рождеством. Александр Лукашенко обратился к народу.

- Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды… - сообщает слова президента Беларуси president.gov.by. - Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества.

Александр Лукашенко пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях.