В Нацбанке Беларуси ответили премьер-министру России Дмитрию Медведеву

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Напомним, о чем накануне высказался Дмитрий Медведев.

- Дорожная карта интеграции еще не согласована, это касается и создания национальных органов, единых валюты и эмиссионного центра, - пояснил российский премьер-министр.

Уточнив, что только после исполнения всех дорожных карт станет возможной дальнейшая дополнительная поддержка для нашей страны. Также Медведев обратил внимание, что вопрос интеграции уже решен и «можно перейти к ее форсированному продвижению».

Нацбанк Беларуси 24 декабря прокомментировал слова Медведева.

- В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или чем-то подобном, - сообщили svaboda.org в Национальном банке Беларуси.

А сообщение агентства ТАСС, которое опубликовало слова Медведева, назвали не совсем корректным.