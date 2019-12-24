Александр Лукашенко: Мы суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об этом во время интервью Алексею Венедиктову на радиостанции «Эхо Москвы»

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24 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью Алексею Венедиктову.

- Развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета. Беларусь и Россия - два суверенных независимых государства. Мы продвигаем ту интеграцию, которая не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией, - рассказал Лукашенко во время интервью на «Эхо Москвы».

- У нас есть границы, в России есть границы, мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь, - уточнил Лукашенко.