2019-12-24T15:26:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

Президент сказал об этом в интервью главному редактору радио "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Лукашенко объяснил подходы к единой валюте с российской стороны.Лукашенко объяснил подходы к единой валюте с российской стороны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Я просто хочу сказать, чем мы помогаем, чем ценна Беларусь для России. Вы сейчас поймете. В конкретных цифрах, - сказал президент в интервью. - Мы покупали и покупаем у вас... Покупаем! За доллары! Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет...

- Нет? - уточнил Венедиктов.

- Нет, хочется доллары. Я говорю: вот суть вашего валютного союза. Давайте перейдем к торговле...

- Вы не шутите?

- Нет, я вам честно говорю. На это, правда, у них ответа нет. Вы удивились, правильно, потому что это странным кажется. Мы у вас покупаем газ - ищем вам доллары. Давайте за российские рубли мы у вас будем покупать и так потихоньку пойдем.

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