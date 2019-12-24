Александр Лукашенко: Мы сегодня выступаем форпостом России

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Президент в интервью много говорил о суверенитете.

- Если с той стороны, я рассуждаю, как обычный человек и не только обычный… как президент. Представьте, на Западе: ну что такое Западу захватить, наклонить такую страну - Беларусь? И это уже непосредственная угроза суверенитету России. Что такое ракеты малой дальности под Смоленском: И что такое там - далеко в Польше? Я как-то сказал президенту: «Ну конечно, что 2000 километров до Москвы? А что у границы?» Мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту вопрос: «Ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву. Если они оттуда пойдут. Образно…».

- Это фантазия.

- Я же образно говорю. Танками сейчас не воюют. Не с танков начинают, танки потом. Если кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем.