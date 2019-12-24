2019-12-24T15:38:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о вступлении Украины в НАТО: Это ни нам безопасности не добавит, ни тем более России

Президент Беларуси дал интервью радио «Эхо Москвы»
Эвика ОТТО
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»: - Президент (Путин. - Ред.) недавно сказал, вступление Украины в НАТО - это угроза для России. Вступление Украины в НАТО - это угроза для Беларуси?

- Ну, я так не расцениваю. Я Путину об этом уже говорил и вам скажу. Самая большая угроза, что касается России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все вооружение, как вы их там называете грубо, нацики. Я с этим не согласен, не надо оскорблять людей. У каждого есть свои понятия. Вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине. Вы знаете в Украине лидеров, которые готовы возглавить оголтелое радикальное националистическое пока меньшинство или большинство, я не знаю. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО. Это опасная вещь. Я много думаю об Украине. Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО. Это ни нам и ни вам безопасности не добавит. Но хуже будет вот это! Лучше было бы, если бы Украина проводила такой курс, как это было, ну хотя бы как после распада Советского Союза. Не надо обвинять Порошенко, Януковича - все виноваты президенты в том, что в Украине сложилась такая ситуация для Володи Зеленского.

- Тут мне сказали, что Зеленский напоминает молодого Лукашенко. Вам так не кажется?

- Если бы даже казалось, я бы вам этого не сказал. Когда мы встречались первый раз в Украине с Владимиром Зеленским, его стали упрекать или спрашивать, что он похож на Лукашенко. Я ему говорю: отвечай. И он сказал: Лукашенко - это Лукашенко, Зеленский - это Зеленский.

Но то, что Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то находилась Беларусь, и мне приходилось выкарабкиваться - а это определенный опыт. И Зеленский, как человек умный, если вы с ним знакомы, он образованный и умный человек. Он понимает, что не только на Западе и в России нужно опыт черпать. Но и в Беларуси - Беларусь близкая страна для них, поэтому иногда он действует такими методами или решает задачи, как решали в Беларуси.

- Можно сказать, что Беларусь - союзник России. А можно сказать, что Беларусь - союзник Украины?

- Мы союзник Беларуси (имелось в виду России. - Ред). Вы это знаете, это наш неоспоримый приоритет. Украина для нас не союзник в таком понимании. Но у нас очень добрые, очень добрые, близкие отношения, которые оцениваются в более 5 миллиардов долларов в год. Это большой товарооборот. Я уже не говорю, что мои корни глубоко зарыты в Украине, что мы приняли 160 тысяч беженцев, когда начался конфликт!

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