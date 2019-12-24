Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе

Изменить размер текста: A A

- Вы говорите вот газ и нефть. Сегодня газа и нефти на рынке мировом девать некуда: бери - не хочу? - говорил Лукашенко в интервью радио «Эхо Москвы». - Да, ваш газ и нефть пока на уровень таможенной пошлины дешевле. Потому что у нас беспошлинная торговля, в ЕврАзЭС вообще. Это не подарок нам: вы с нами беспошлинно торгуете - мы с вами беспошлинно торгуем. Но вы всегда почему-то видите, что вы нам поставляете газ-нефть дешевле, чем в Германию. Это отдельный разговор. Правильно…

- Да, на уровне 170, 127 в среднем… - сказал Алексей Венедиктов.

- Да, но вы должны знать еще, что 2500 километров качать. А цена газа - это больше всего транзит, это дорого стоит. Поэтому надо это учесть и плюс еще таможенную пошлину. И вы должны Германии в связи с этим еще выше продавать, если учесть эту пошлину. Ну, большой рынок, и вы льготируете, ну, там рынок большой. А мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе.