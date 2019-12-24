2019-12-24T15:37:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Почему на границе России и Украины гибнут те, кто не может себя защитить?

Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Президент Беларуси Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси Александр ЛукашенкоФото: Павел МАРТИНЧИК
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Разговор с редактором "Эха Москвы" зашел о предложении Александра Лукашенко взять под контроль российско-украинскую границу:

- Вы в октябре говорили, если я не ошибаюсь, что когда-то предлагали взять под контроль российско-украинскую границу там, где Донбасс. Вооруженными силами. Я спрашивал в России, были ли какие-то бумаги. Мне сказали, что это было устное предложение, но не согласились на это ни украинцы, ни русские. Можете рассказать, что вы предлагали?

- После нормандского формата, который проходил вот здесь (во Дворце Независимости), в одном зале начинался, здесь продолжался, а в другом зале заканчивался. Когда я понял, что все зашло в тупик. И меня начали тормошить: а чего белорусы молчат, если два брата дерутся, то где третий. Мы же от одного древа, одного корня. Ну, слушай, если по-нашенски. Третий должен как-то растаскивать эту драку. Я на это не претендую, я все же младший брат.

- О, как вы это сказали-то! Это кому, Зеленскому передать?

- Ну зачем же. Это я Путину так всегда говорю: слушай, ну ты старший брат должен как-то младшего поддерживать. Ну да, бывало, потреплет младшего, но все равно же не бросает. Вы видите, сейчас Володя Зеленский поднимает вопрос о границе - если это мое, если это государство, то должен контролировать границу. Я этот момент уловил еще тогда и предложил Порошенко и Путину: слушайте, давайте вы вдвоем договоритесь, я исполню ваши договоренности, взяв под контроль эту границу. Не будет настороженности у украинцев, что там кто-то что-то не так творит. И россияне, слава богу, доверяют мне. Я, как старый пограничник, понимаю эти вопросы, и возьму под контроль - не обязательно погранвойсками. Надо - привлечем армию, милицию. Меня могут обвинить в неконституционности. Потому что никто не имеет права вывести войска за пределы Беларуси. Мы не можем за границей участвовать…

- И даже вы, как президент страны?

- Да. Конституция запрещает. Но мы могли участвовать миротворческими силами. Хотя, если бы я закрыл границу - не дай бог хоть один человек погиб бы! Да меня же здесь, в Беларуси, измочалят просто. Вы же знаете ценность жизни в Беларуси! Но я сказал да. Потому что это и для нас опасность, не дай бог этот конфликт будет распространяться. И они, и вы отказались. Порошенко давил на то, что Запад, ОБСЕ, американцы пусть выйдут. А для России это было неприемлемо. Почему была неприемлема Беларусь, уже вы сами догадайтесь с трех раз. Человеческая жизнь, Алексей, дороже. Почему там до сих пор гибнут люди - старики и дети в основном. Потому что здоровые мужики, как мы с тобой, оттуда уже давно свинтили. Почему гибнут те, кто не может себя защитить? Почему этого не могут понять по обе стороны границы?

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