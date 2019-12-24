Александр Лукашенко: Нет, я не чувствую угрозы суверенитету

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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью главному редактору радио «Эхо Москвы», в котором ответил на самые важные вопросы об интеграции и протестах против нее.

- Впервые такие массовые выступления с бело-красно-белыми флагами в защиту суверенитета. Люди вышли на улицу, вы их понимаете?

- Конечно, я их понимаю! Мне не надо говорить, что это «такие массовые», потому что выходили на проспект Победителей и проспект Независимости, где огромная масса народа идет. 400 человек, это наше ядро оппозиции, поднимали флаги. А СМИ кажется - «сколько народу»! Да обычные люди: кто на работу, кто с работы, кто в магазин…

- Но вы их понимаете?

- Я понимаю и не отвергаю их точку зрения, но беда в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут… Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они так пытаются уберечь белорусский народ. Самый главный защитник суверенитета и независимости - президент Беларуси. Потому что он по Конституции отвечает за это.

- А есть угроза суверенитету Беларуси или это фейк?

- Классически угроза суверенитету есть даже у России. Общая угроза есть всегда. Гитлер как-то на нас ринулся, угроза была, огромный Союз был, мы отстояли суверенитет и независимость. Что касается нас, мы не огромная страна с колоссальными ресурсами, но находимся в центре котла. Сегодня здесь пересекаются все интересы с Запада на Восток, и не только российские, с Юга на Север. Нужно вести себя настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле. И я в нем варюсь, а не должен свариться.

- Угроза суверенитету возрастает?

- Нет, я этого не чувствую. Давайте рассуждать. Если это угроза, как некоторые говорят, со стороны России: что, России в этой ситуации еще одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, и опасная угроза появится тогда, когда у нас будет совсем плохо с экономикой и людям невозможно будет все это вынести. Это единственная угроза, пока я у власти. Но если вдруг Россия и попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество: они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы.