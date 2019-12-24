Лукашенко о последствиях Чернобыля: У нас люди не могут дрова сжигать, а вы за цену на газ торгуетесь

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Александр Лукашенко в ходе беседы с редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым говорил о правопреемственности СССР:

- Вы правопреемники СССР? Везде это подчеркиваете: да, мы Советский Союз… Чернобыльскую станцию кто строил? Не белорусы. Кто ее эксплуатировал? Не белорусы. Кто ее взорвал? Не белорусы. А 80% горя упало на нас. Чуть-чуть на Брянскую область. Немного на Украину. Вы знаете почему…

- Ветер…

- Советский Союз в последние свои годы, во времена Горбачева, сделал целую программу по преодолению последствий катастрофы. Помогали здорово. Советский Союз развалился. Кто помогать будет? Не наша беда, но на нас она упала. Я говорю: вы сегодня за 10 долларов цены на газ торгуетесь. А там люди не могут дрова сжигать в печке, потому что они еще загрязненные. На Юго-Востоке страны мы еще не преодолели [последствия чернобыльской катастрофы]. Треть республики была засыпана пеплом. Я говорю: вы как правопреемники должны понимать. [в ответ] Тишина. Я правильно ставлю вопрос? Если уж мы родные и братья тем более.