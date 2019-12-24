2019-12-24T15:55:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о едином государстве: Володенька, вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет в Минск

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 24 декабря взял свое первое большое интервью у Александра Лукашенко
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко: "Скажу, как историк: любой неравноправный союз будет уничтожен".Лукашенко: "Скажу, как историк: любой неравноправный союз будет уничтожен".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Разумеется, речь зашла и о Союзном государстве, и об интеграции Беларуси и России, о которой сейчас так много говорят.

- Помните, когда мы с Борисом Николаевичем подписали соглашение? С чего мы должны были начинать? - задал риторический вопрос Лукашенко. - Мы в Беларуси и России сперва должны были провести референдум и принять на этом референдуме конституцию. Там была бы и валюта, и президенты, и прочее-прочее. А чего вы боялись тогда?

- Того, что Лукашенко станет президентом объединенного государства, - ответил Венедиктов.

- Правильно! - ответил Лукашенко. - Я недавно напомнил это вашему президенту. Спросил: «Было такое?» Он: «Было! Мы виноваты, что тогда не пошли». Володенька, а я тебе сейчас скажу. Вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет ее не то в Питер, не то в Минск не дай бог. Вот чего вы боялись, хотя это не стоит и выеденного яйца. Потому что надо было на референдум что-то нести, а вы отказались идти этим путем и начали строить с крыши дом. И вот мы потеряли время. В Беларуси и России выросло новое поколение. Даже мой старший сын Виктор, который родился в 1975 году в Советском Союзе, уже слабо помнит, что там было. А возьми моего Колю! Он, конечно, молодец у меня, знает, что такое Советский Союз и прочее, но он же не жил там! Время ушло и упущено безвозвратно. Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете.

Высказался президент и о протестах белорусов и россиян против интеграции.

- Скажите, сколько россиян говорят: «Скажите Лукашенко, что не надо с Россией объединяться»? Правильно, много. Но не потому, что они не боятся Лукашенко и Беларусь, а потому что они боятся, что Беларусь станет олигархической страной.

Дальше президент Беларуси рассказал об условиях, на которые бы он был согласен по вопросам интеграции.

- Ну ладно, вы хотите объединяться. Но на каких условиях? Я отвечу как историк: любой неравноправный союз будет уничтожен. Я о том, что при принятии решений там должно быть полное равноправие. Вот возьмем Евросоюз. Словакия скажет нет - и его не будет. Голландия скажет нет - и то же самое. А нам же даже не намекают, а говорят прямо: «Мы большие, а вы поменьше. И пусть у вас будет, как и у нас». А я говорю: «Нет, то, что у вас лучше, сделаем это общим достоянием. Что у нас лучше, давайте сделаем в России».

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