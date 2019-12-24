Лукашенко: Что это за союз, когда у нас по всем позициям становится все хуже и хуже?

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Президент Беларуси дал откровенное интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову

- Вы нам в минус 25 перекрыли газ, я его перекрыл на Западе. Взял этот газ из трубы, которая через Беларусь шла. Второй раз вы закрыли мне нефть, перестали поставлять нефть. Я у Уго Чавеса в Венесуэле купил около 11 миллионов тонн нефти, завез ее в Одессу и через «вражескую» Украину прокачал на Мозырский НПЗ, - сказал президент. - Переработал - часть себе, часть Украине продал. Себя мы обеспечим, у нас 2 миллиона тонн примерно добывается нефти. Поэтому мы в любом случае в ваш бензобак и любому белорусу зальем. Нам для экономики нужна будет нефть. Да, она будет дороже. Но мы уже показали, что через Украину - 11 миллионов, половина. 10,5 миллиона тонн, по-моему. Половина нефти, которую мы перерабатываем, мы поставляем. Нам же надо, Алексей, чуть больше 6 миллионов тонн нефти, из них 4 миллиона, немного для того, чтобы полностью себя обеспечить. Это при старых заводах, не модернизированных. Ну, что такое 5 миллионов тонн? Но мы у вас покупаем и перерабатываем 25 миллионов тонн. Мы третий потребитель природного газа после Германии и Италии. Вы тоже этого не знали. Мы много газа у вас покупаем. Вы хотите потерять этот рынок? Нет. Глупо было бы. ОПЕК заставляет снижать добычу и прочее. Сечин критикует правительство, что нельзя этого делать. Правильно делает. И вы хотите еще здесь потерять. Зачем? Я не понимаю. Вот чего стоит ваша бухгалтерия. Так я вам только назвал цифры, которые не оцениваются, эти 10 миллионов людей, военно-промышленный комплекс.

А я вот вам оставлю, перепечатать надо вот эти факты, и вы здесь посмотрите - отрицательное сальдо 9 миллиардов. Суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 миллиардов долларов.120 миллиардов долларов! Никто же у вас этой цифры не слышал. Или если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала наполовину - 5,5%. То есть мы 11% всего, что вы импортировали, поставляли вам, прилично, 10-я часть, а сейчас всего 5%, идет падение. Так что же это за союз? Я вам задаю риторический вопрос: что это за союз, когда у нас по всем позициям становится все хуже и хуже? Но вам же это не надо. Но вы же это не анализируете. Вам же это не надо. Вам почему-то в России надо показать, что это гиря на ногах, это нахлебники, что Лукашенко - никакой, он капризный, как минимум капризный. Чепуха полная! Вы хотите ответа? Я вам отвечу. Как один политик, не буду называть фамилию, очень известный российский. И я ему задал вопрос, когда «Батька 1», «Батька 2», «Батька 3» вышли. Знаешь? Может, сам был причастен к этому, не дай Бог.

- Я только потребитель, - ответил Алексей Ведениктов.

- Вам надо было «градус» Лукашенко в России понизить.

- Зачем?

- А я это у вас спрошу: зачем? Вы чего боитесь? - ответил Александр Лукашенко.