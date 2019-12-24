Александр Лукашенко: Моратория на смертную казнь не будет

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- Беларусь - единственная страна в Европе, где сохраняется смертная казнь. И мне европейские лидеры, объясняя, почему вас называют последним диктатором Европы, говорили - у него смертная казнь. Вы, пойдя на новый президентский срок, сохраните смертную казнь или внесете проект закона, отменяющий, или мораторий? - спросил Алексей Венедиктов.

- Моратория не будет, потому что не имею права. Референдум принял это решение. Референдум может только отменить. Что у нас сейчас происходит, я сейчас проясню. Не поэтому я диктатор, потом расскажу тебе, почему я диктатор. Не я ее вводил - она сохранена с тех пор, - отметил Лукашенко.

- Ну все же отменяют по очереди.

- Спроси у Путина, доволен он или нет?

- Нет, но тем не менее мораторий сохраняется.

- Мораторий сохраняется. Чем острый вопрос решать - лучше его не трогать, кто-то исходит из этого. Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом. Ты даже не знаешь, каким я был диктатором, когда на трассе Москва - Берлин под Брестом, вот на этой нашей минской спокойной трассе убивали наших соплеменников. Едут на дорогом автомобиле, в основном россияне. В форму милицейскую переодевались [бандиты] - останавливали, отдавай машину. Два слова сказал - убивали и на обочину выбрасывали. И ты не знаешь, как я за месяц с ними разобрался. Не было у нас тогда "Мерседесов" красивых - у россиян одолжил. Спецназовцев туда сажал, они их останавливают с автоматами - я их квасил. И за месяц ни одного бандита на этой трассе не осталось, а они были со всего СССР. У меня было 32 организованные преступные группы в Минске, когда я стал сопливым президентом в 38 лет - я не знал, что делать. Я за два месяца с ними разобрался жесточайшим образом. Большинство сбежали в Россию. Но потом меня оценили, потому что я никогда не действовал по понятиям. Если ты бандит и заслуживаешь того, чтобы тебя замочили - тебя замочат. Но я предупреждал всегда: ребята, давайте жить дружно. Они в Могилеве в конце 90-х хотели провести сходку, я говорю: ребята, не надо - я возьму БМВ и проеду по всем вашим авто, со всеми вытекающими последствиями. Они тогда отступили и поехали где-то в Россию. Вот такими методами я вынужден был бороться.