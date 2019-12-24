Лукашенко о совете врача Ельцина выпивать в день 120 грамм водки: Пили больше, но это наша норма

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Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову на радиостанции "Эхо Москвы", в котором рассказал, что, в отличие от России, в Беларуси нет такой проблемы, как паленая водка.

- Наш милиционер останавливает автомобиль. Он там что-то нарушил - скорость. Фура российская. Открывает дверь: «Выйдите». Смотрит, а у него ящики до потолка. И там, где отдыхает водитель, все ящиками с бутылками. Он ошеломленно у него спрашивает: «А зачем вы это везете?» Водитель нарушил правило, начинает ему говорить: «Это старшему брату, это младшему брату под Новый год. Это этому, это невестке, это любовнице, а это мне». «Да что, у вас водки в России нет?» «Нет, у нас паленая водка», - рассказал Александр Лукашенко. - (…) У нас жесточайший контроль. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет такой беды, как у вас - паленая водка. И я Путину говорю - слушай, вот мы спорим сейчас, открыть рынок Беларуси для поставки российских напитков. Я говорю: «Но мы же договорились, что если эффект дает какая-то система, то ее надо взять и в России, и не важно, что мы меньше». И давайте, я говорю, мы введем государственную монополию. Это не наши новации. Конечно, вы воевать начнете там за этот рынок и прочее. Но зато мы людей сохраним.

Упомянул Лукашенко и про табак.

- Все железно контролируется, потому что здоровье людей. (...) Почему вы не хотите это взять? Потому что у вас карманы набивают не только производители и продавцы алкоголя и табака, но и те, кто не имеет к этому отношения - начиная от чиновников и заканчивая... Почему вы этим путем не идете, а нас плющите, чтобы мы вашу систему взяли? Они сказали: «Вы знаете, мы этим не занимаемся, это рыночные отношения, рынок регулирует». Ну хорошо, пусть он у вас регулирует, а мы будем это контролировать. Люди дороже. У нас и у вас падение населения (...) Не надо гробить людей.

Президент рассказал про совет врача Бориса Ельцина.

- Врач Ельцина мне когда-то говорил: «Вам с Ельциным в день надо выпивать 120 грамм водки. Или вина бокал». Пили больше, но это наша норма - для сосудов, - смеется президент.