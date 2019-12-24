2019-12-24T16:04:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о совете врача Ельцина выпивать в день 120 грамм водки: Пили больше, но это наша норма

Президент в интервью российскому журналисту рассказал о российской паленой водке
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову на радиостанции «Эхо Москва».Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову на радиостанции «Эхо Москва».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко дал интервью Алексею Венедиктову на радиостанции "Эхо Москвы", в котором рассказал, что, в отличие от России, в Беларуси нет такой проблемы, как паленая водка.

- Наш милиционер останавливает автомобиль. Он там что-то нарушил - скорость. Фура российская. Открывает дверь: «Выйдите». Смотрит, а у него ящики до потолка. И там, где отдыхает водитель, все ящиками с бутылками. Он ошеломленно у него спрашивает: «А зачем вы это везете?» Водитель нарушил правило, начинает ему говорить: «Это старшему брату, это младшему брату под Новый год. Это этому, это невестке, это любовнице, а это мне». «Да что, у вас водки в России нет?» «Нет, у нас паленая водка», - рассказал Александр Лукашенко. - (…) У нас жесточайший контроль. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет такой беды, как у вас - паленая водка. И я Путину говорю - слушай, вот мы спорим сейчас, открыть рынок Беларуси для поставки российских напитков. Я говорю: «Но мы же договорились, что если эффект дает какая-то система, то ее надо взять и в России, и не важно, что мы меньше». И давайте, я говорю, мы введем государственную монополию. Это не наши новации. Конечно, вы воевать начнете там за этот рынок и прочее. Но зато мы людей сохраним.

Упомянул Лукашенко и про табак.

- Все железно контролируется, потому что здоровье людей. (...) Почему вы не хотите это взять? Потому что у вас карманы набивают не только производители и продавцы алкоголя и табака, но и те, кто не имеет к этому отношения - начиная от чиновников и заканчивая... Почему вы этим путем не идете, а нас плющите, чтобы мы вашу систему взяли? Они сказали: «Вы знаете, мы этим не занимаемся, это рыночные отношения, рынок регулирует». Ну хорошо, пусть он у вас регулирует, а мы будем это контролировать. Люди дороже. У нас и у вас падение населения (...) Не надо гробить людей.

Президент рассказал про совет врача Бориса Ельцина.

- Врач Ельцина мне когда-то говорил: «Вам с Ельциным в день надо выпивать 120 грамм водки. Или вина бокал». Пили больше, но это наша норма - для сосудов, - смеется президент.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте
Лукашенко о подписании смертных приговоров: "Когда на фотографиях вижу расчлененную чью-то дочь, изнасилованную... У меня другое мнение"
Александр Лукашенко о российско-украинском конфликте: Меня тормошили – почему белорусы молчат?
Лукашенко о нефтяном вопросе: Я могу взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом.
Лукашенко: Вместо того чтобы встретиться с моим другом близким, Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или там самогона… выпить и друг другу руки пожать, мы начинаем собачиться
Лукашенко о покупке самолетов: Я Путину говорю: «Дай мне десяток самолетов» - «Ну, ты понимаешь, это дорого»
Лукашенко: На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько нам после распада СССР заплатили за эти базы? Ноль
Белпочта вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП
Лукашенко: Не надо забывать Киевскую Русь. Этим вы обижаете украинцев
Лукашенко о совете врача Ельцина выпивать в день 120 грамм водки: Пили больше, но это наша норма
Александр Лукашенко: Моратория на смертную казнь не будет
Лукашенко: Что это за союз, когда у нас по всем позициям становится все хуже и хуже?
Лукашенко о едином государстве: Володенька, вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет в Минск
Александр Лукашенко: Нет, я не чувствую угрозы суверенитету
Лукашенко о последствиях Чернобыля: У нас люди не могут дрова сжигать, а вы за цену на газ торгуетесь
Александр Лукашенко: Почему на границе России и Украины гибнут те, кто не может себя защитить?
Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе
Лукашенко о вступлении Украины в НАТО: Это ни нам безопасности не добавит, ни тем более России
Александр Лукашенко: Мы сегодня выступаем форпостом России
Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары
Александр Лукашенко: Мы суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь
В Нацбанке Беларуси ответили премьер-министру России Дмитрию Медведеву
Рекордные зимние каникулы у белорусских школьников растянутся на 19 дней
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым
Дефицит бюджета Минска на 2020 год - 340 миллионов рублей
В СНГ померялись елками: на каком месте Минск?
Минздрав установил график работы больниц и поликлиник на новогодние праздники