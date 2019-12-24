2019-12-24T15:46:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Не надо забывать Киевскую Русь. Этим вы обижаете украинцев

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов спросил Александра Лукашенко, как он понимает термин «братский народ»?
Захар ПЛАТОНОВ
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Лукашенко сказал, что считает братьями и литовцев, и русских.Лукашенко сказал, что считает братьями и литовцев, и русских.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Что такое братский народ? Путин говорит, с его точки зрения, это вообще один народ: белорусы, украинцы…

- Практически.

- А литовцы ваши братья? - спросил Венедиктов.

- Конечно, братья. Особенно учитывая, что когда-то мы были в Великом княжестве Литовском. Это было белорусское государство. Там были литовцы и часть поляков. Никто этого не оспаривает. Я не говорю о Речи Посполитой, которая была потом. Конечно, мы очень близки. У нас корни там. Там женились, особенно на северо-западе. Некоторые одинаково разговаривают с литовцами. Куда от этого денешься?

- То есть братья?

- Да.

- Как тогда понимать братский народ?

- Литовцы - не славянская ветвь. А украинцы, белорусы, русские - корни наши там. Фактически мы древо со своими ветвями. Но корни у нас общие. Как историк я это понимаю. Владимир Владимирович [Путин] говорит правильно. Там основа нашего братства. Да, была Киевская Русь. И тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших… (имеется в виду Киев. - KP.BY). Мы с тобой это изучали. И не надо от этого уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли. И крестили, наверное, нас там. Мы это понимаем. Это не перепишешь. Это история. В России вы пытаетесь не переписать (это не возможно), вы пытаетесь просто это забыть. Не надо это забывать. Это обижает украинцев.

Много из истории можно привести фактов, которые говорят, что мы близки. Мы братья. Мы родные, как мне Путин в Питере сказал. Мы - родные. Из этого мы должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать.

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