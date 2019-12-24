Белпочта вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП

В определенных случаях за каждый платеж будет взиматься плата 60 копеек

Изменить размер текста: A A

Многие белорусы уже привыкли оплачивать счета через систему ЕРИП. Быстро и удобно. Теперь Белпочта вводит плату за пользование данной услугой.

С 1 января 2020 года при приеме некоторых платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 0,60 рубля за каждый платеж, - сообщает belpost.by.

Дополнительная плата не взимается при осуществлении платежей участниками Великой Отечественной войны, платежей в бюджет, на благотворительные счета, в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС», а также в пользу РУП «Белпочта».

Дополнительная плата не взимается, если рассчитываться на платежно-справочных терминалах - не важно, банковскими картами или наличными.