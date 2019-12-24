2019-12-24T15:49:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько нам после распада СССР заплатили за эти базы? Ноль

Оказалось, это не государственная тайна
Захар ПЛАТОНОВ
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Лукашенко рассказал о российских военных базах в Беларуси. Фото: belta.byЛукашенко рассказал о российских военных базах в Беларуси. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко, рассуждая о понятии «братские народы», призвал «не превращать все в бухгалтерию».

- Как это влияет на бухгалтерию? - спросил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

- Я вам сейчас скажу, а вы скажете, как влияет. Я сказал, что мы у вас покупаем, и перечислил что. Но не это главное. Купить металл, газ, нефть можно в другом месте, даже если это будет чуть дороже. Мы эту тему тоже обсуждали. На тех предприятиях, у которых мы покупаем [в России], работает около 10 миллионов человек. Не все предприятия полностью на нас завязаны (где-то полностью, где-то наполовину, где-то немного). Но, так или иначе, 10 миллионов рабочих мест завязаны на Беларуси. Умножьте это на четыре (количество человек в средней семье). Получается, 40 миллионов человек знают, чувствуют, что Беларусь покупает для своего финишного производства товары. Это важно?

- Конечно.

- Считаю дальше, чтобы вы знали. Военное сотрудничество. На территории Беларуси две высокотехнологичные российские военные базы. Сколько вы заплатили нам после распада СССР за эти две базы?

- Тайна государственная. Не знаю.

- Ноль.

- Ничего себе тайна.

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