Лукашенко о покупке самолетов: Я Путину говорю: «Дай мне десяток самолетов» - «Ну, ты понимаешь, это дорого»

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- Я Путину говорю: «Помоги мне с самолетами. Мы же защищаем форпост, как вы сказали, России. Помоги мне с самолетами, дай мне десяток самолетов». «Ну, ты понимаешь, это дорого»… Там еще чего-то, там ему начали справки носить и прочее.

Я говорю: «Хватит, не надо, я понял». Я, чтобы тебя защитить, должен купить у тебя автомат. Ну, я так не сказал, но так понимаю... Я правильно сказал?

- А ответ-то?

- Я же сказал, какой ответ был: "Это дорого". Там справки, военные начали суетиться... Ну мы сейчас закупаем у них, по-моему, 12 или 14 самолетов за собственные деньги. У нас нет нефти, газа. Мы от лекарств, от всего собрали 12 самолетов. Су тридцатые покупаем.