Лукашенко: Вместо того чтобы встретиться с моим другом близким, Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или там самогона… выпить и друг другу руки пожать, мы начинаем собачиться

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- Александр Григорьевич, когда я готовился к интервью, спрашивал, какое впечатление о вас у простых людей. Они говорят: «Президент капризный - это ему не так, это не так». В чем капризность?

- Никаких капризов. Я опытный, простите за нескромность, с длительным сроком пребывания на этой страшной должности человек. Люди в России должны понимать, что капризные люди столько не работают и даже столько не живут.

В чем заключается мой каприз? В том, что я сегодня торгуюсь и веду переговоры? Не с моей подачи вынесли на уровень президентов эти вопросы. Я часто критиковал правительство России. Прежде всего за то, что вы выталкиваете этот вопрос на наш уровень. И мы перед Новым годом, вместо того чтобы встретиться с моим другом близким, Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или там самогона, я привезу из Беловежской пущи, выпить и друг другу руки пожать, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: «152 доллара должна быть цена на газ». Да она не может быть, потому что там мы без таможенной пошлины торгуем.