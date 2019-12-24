2019-12-24T16:03:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о нефтяном вопросе: Я могу взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом.

Президент Беларуси дал интервью Алексею Венедиктову
Александра Андреева
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Фото Павел Мартинчик.Фото Павел Мартинчик.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Я вообще сказал на последних переговорах, когда торговля эта пошла по нефти особенно: «Хорошо. Давайте цены ваши, мы будем платить. Но если рынок в 25 миллионов тонн нефти и 22 миллиарда кубов газа - российский рынок - уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь». Они мне говорят: «Это вам будет дороже»... Я им привожу пример. Когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали?

- Построили обход… - сказал Алексей Венедиктов, радио «Эхо Москвы».

- Правильно, южный и северный поток. Это десятки миллиардов долларов. И вот вы видите, к чему это приводит. И еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так поступлю, Владимир Владимирович. Я это не скрываю. Я от руководства России это не скрываю. Я буду искать альтернативу. Ее все равно надо искать. Я могу самый дешевый маршрут через Польшу - они предлагают это. Взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом. У меня три трубы нефтепровода «Дружба» из России идут. На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на нефтеперерабатывающий завод - Северный и Южный. У нас два мощных нефтеперерабатывающих завода в этом году полностью закончили модернизацию, глубина переработки - как в Европе.

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