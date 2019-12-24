Александр Лукашенко о российско-украинском конфликте: Меня тормошили - почему белорусы молчат?

Изменить размер текста: A A

- У меня к вам вопрос про Украину. В октябре вы говорили, что предлагали взять под контроль белорусской армией российско-украинскую границу, там, где Донбасс. Что вы предлагали и что вам ответили? - поинтересовался Алексей Венедиктов.

- После Минского процесса, когда все зашло в тупик, меня начали тормошить украинцы и некоторые россияне - слушайте, почему белорусы молчат, если мы от одного древа, один народ? Если два брата дерутся - где третий? По-нашенски, если два брата дерутся, третий растаскивает. Я на это не претендую - я все-таки младший брат. Я всегда Путину говорю об этом публично: «Слушай, ну ты же старший брат, младшего должен поддерживать!»

По словам президента, тогда он предложил Путину и Порошенко взять под контроль границу Вооруженными силами Беларуси, при этом исполняя договоренности России и Украины.

- Не будет настороженности у украинцев, и россияне доверяют мне. Меня могут упрекать в неконституционности, потому что никто не имеет права вывести Вооруженные силы за пределы Беларуси. Но миротворческими силами я мог это сделать. Хотя представьте: я туда закрыл границу. Не дай бог хоть один человек погиб! Да меня же здесь, в Беларуси, измочалят - вы знаете ценность жизни в Беларуси. Но я сказал «да», потому что это и для нас опасность. Не дай бог этот конфликт будет расширяться - это беда. И вы, и они отказались. Порошенко ломил на то, что Запад, американцы, ОБСЕ - они пусть выйдут. Но для России это было неприемлемо - чужие войска на их границе. Почему неприемлема была Беларусь - догадайтесь с трех раз.