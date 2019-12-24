2019-12-24T16:05:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о российско-украинском конфликте: Меня тормошили - почему белорусы молчат?

Президент дает интервью Алексею Венедиктову на радиостанции «Эхо Москвы»
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Лукашенко предлагал взять под контроль российско-украинскую границу. Фото: belta.byЛукашенко предлагал взять под контроль российско-украинскую границу. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

- У меня к вам вопрос про Украину. В октябре вы говорили, что предлагали взять под контроль белорусской армией российско-украинскую границу, там, где Донбасс. Что вы предлагали и что вам ответили? - поинтересовался Алексей Венедиктов.

- После Минского процесса, когда все зашло в тупик, меня начали тормошить украинцы и некоторые россияне - слушайте, почему белорусы молчат, если мы от одного древа, один народ? Если два брата дерутся - где третий? По-нашенски, если два брата дерутся, третий растаскивает. Я на это не претендую - я все-таки младший брат. Я всегда Путину говорю об этом публично: «Слушай, ну ты же старший брат, младшего должен поддерживать!»

По словам президента, тогда он предложил Путину и Порошенко взять под контроль границу Вооруженными силами Беларуси, при этом исполняя договоренности России и Украины.

- Не будет настороженности у украинцев, и россияне доверяют мне. Меня могут упрекать в неконституционности, потому что никто не имеет права вывести Вооруженные силы за пределы Беларуси. Но миротворческими силами я мог это сделать. Хотя представьте: я туда закрыл границу. Не дай бог хоть один человек погиб! Да меня же здесь, в Беларуси, измочалят - вы знаете ценность жизни в Беларуси. Но я сказал «да», потому что это и для нас опасность. Не дай бог этот конфликт будет расширяться - это беда. И вы, и они отказались. Порошенко ломил на то, что Запад, американцы, ОБСЕ - они пусть выйдут. Но для России это было неприемлемо - чужие войска на их границе. Почему неприемлема была Беларусь - догадайтесь с трех раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«То, что был реальный пожар и пожарных били – это неправда»: Макс Корж опубликовал видео о событиях на концерте в Перми
В Щучине подростки обокрали магазин спорттоваров, их нашли по «пальцам»
Лукашенко согласовал новые кадры в МВД
В Минске 76-летний пенсионер по ошибке угнал чужую машину и поехал на дачу
«Сбил, извинился и уехал»: ДТП на регулируемом пешеходе в Гродно, ищут очевидцев
В Дзержинском районе сельчанка начала рожать на автобусной остановке, хорошо что рядом оказались муж и соседка
На трассе под Ивацевичами столкнулись легковушка и грузопассажирский микроавтобус
Задержанного КГБ по делу о взятках бизнесмена Виктора Лемешевского выпустили под залог
Лукашенко: Будет ли единое государство, может решить только народ
Лукашенко: У нас нет таких шальных денег, как у вас. Вы спите в новогодние праздники, а труба работает
Лукашенко рассказал, похож ли Зеленский на него в молодости
Павличенко обвинил Гаравского во лжи
Александр Лукашенко: Если вы будете говорить, что мы нахлебники, гиря на ногах, то мы скажем: спасибо, не надо
Лукашенко о сыне Коле: В Китае он - Маленький принц, а его лучший друг - Владимир Владимирович
Лукашенко: Нас волнует, кто будет управлять Россией
Александр Лукашенко: Я ничем не отличаюсь от русского
«Это преступление с запахом политики»: Лукашенко - об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского
Лукашенко: Сталину надо поставить памятник в Беларуси
Александр Лукашенко: Не надо задирать до потолка цены, чтобы бюджет набить
В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте
Лукашенко о подписании смертных приговоров: «Когда на фотографиях вижу расчлененную чью-то дочь, изнасилованную... У меня другое мнение»
Александр Лукашенко о российско-украинском конфликте: Меня тормошили - почему белорусы молчат?
Лукашенко о нефтяном вопросе: Я могу взять саудовскую нефть или американскую - что дешевле - и в Гданьске по трубе завести реверсом.
Лукашенко: Вместо того чтобы встретиться с моим другом близким, Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или там самогона… выпить и друг другу руки пожать, мы начинаем собачиться
Лукашенко о покупке самолетов: Я Путину говорю: «Дай мне десяток самолетов» - «Ну, ты понимаешь, это дорого»
Лукашенко: На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько нам после распада СССР заплатили за эти базы? Ноль