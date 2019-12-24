В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте
Как уже писала «Комсомолка», в середине декабря в четырех областях подняли стоимость проезда в общественном транспорте.
26 декабря дорожает стоимость проезда в общественном транспорте и в Минске.
Цена на проезд в городском общественном транспорте на одну поездку возрастет с 60 до 65 копеек, при продаже водителем - до 70 копеек, сообщает minsknews.by.
В автобусах экспрессных маршрутов - с 75 до 80 копеек, при продаже водителем - до 85 копеек.
За жетон метро с 26 декабря будем платить 70 копеек.
Последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назад - 1 ноября 2017 года. Тогда подорожание составило 5 копеек, талончик стал стоить 60 копеек. При этом в регионах стоимость проезда поднимали в ноябре прошлого года. Талончик подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя - до 60 копеек.