2019-12-24T16:16:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте белорусской столицы дорожает на 5 копеек
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте.В Минске с 26 декабря дорожает проезд в общественном транспорте.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как уже писала «Комсомолка», в середине декабря в четырех областях подняли стоимость проезда в общественном транспорте.

26 декабря дорожает стоимость проезда в общественном транспорте и в Минске.

Цена на проезд в городском общественном транспорте на одну поездку возрастет с 60 до 65 копеек, при продаже водителем - до 70 копеек, сообщает minsknews.by.

В автобусах экспрессных маршрутов - с 75 до 80 копеек, при продаже водителем - до 85 копеек.

За жетон метро с 26 декабря будем платить 70 копеек.

Последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте Минска поднимали два года назад - 1 ноября 2017 года. Тогда подорожание составило 5 копеек, талончик стал стоить 60 копеек. При этом в регионах стоимость проезда поднимали в ноябре прошлого года. Талончик подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя - до 60 копеек.

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