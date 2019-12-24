«Это преступление с запахом политики»: Лукашенко - об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского

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Александр Лукашенко в ходе беседы с редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым пролил свет на судьбу пропавших политиков.

- Мой коллега из Fox News Крис Уоллес спросил у Путина в этом году, почему гибнут его политические противники. Сейчас он наверняка знает все расследования наших коллег Deutsche Welle, которые взяли интервью у бывшего СОБРовца о том, что политические противники Лукашенко были убиты по приказу сверху. Знаете ли вы про это? Будет ли у вас какая-то реакция? - спросил у белорусского президента журналист.

- Знаете, никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Никто! Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников, ни наш Вакульчик, КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он ни был, он не политик. Он конкретный человек, который работает специальными методами. Потому что у него спецслужба, как и у нас КГБ. Ладно, я не хочу трогать Россию.

В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека? Тем более оператор, о котором говорят - там все в кучу. Дима Завадский, который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета! Не надо на меня это грузить, я не даю таких команд, потому что это мне не нужно было тогда, и даже теперь. Потому что убивают же своих ярых, оголтелых или опасных противников.

Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом, мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе. Бизнесмен Красовский? Я вообще его не знал! Захаренко связался в бизнесе с Украиной. Деньги взял огромные под видом того, что он вот тут ушел, там был министром, ушел, но у власти у него все схвачено. А деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет 8 или 7 назад (ну, когда эта тема еще была горячая), сфотографировали на улице.

- То есть они, возможно, живы? - уточняет Алексей Венедиктов.

- Да, я запрос дал Германии: ответьте на вопрос, вот фотография. Но нам до сих пор не дали ответ. Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса: немедленно запросите Следственному комитету! Уголовное дело существует - запросите эту информацию. Пусть он приедет, даст показания. Он же уже публичный, кто его тут убьет? Пусть приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. - Ред.), с ФСБ в сопровождении. Венедиктов пусть там будет, известный человек. Дайте показания - тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу: завтра президентские выборы.